Лекции о цифровом туризме проведут на выставке-форуме "Россия"

В рамках нового трека "Москва будущего" на ВДНХ состоятся лекции о цифровом туризме и профессиях будущего. Кроме того, на выставке можно будет пообщаться с футурологами, фантастами и людьми, чья жизнь связана с космосом.

А 27 марта пройдет викторина, на которой горожане смогут представить, какой могла бы стать столица через несколько десятилетий, и встреча с художником-граффитистом Мишей Most. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.