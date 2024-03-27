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Новости

27 марта, 12:45

Город

Лекции о цифровом туризме проведут на выставке-форуме "Россия"

Лекции о цифровом туризме проведут на выставке-форуме "Россия"

Автомобильные мосты общей протяженностью 1,5 км построят в Москве

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Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

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В рамках нового трека "Москва будущего" на ВДНХ состоятся лекции о цифровом туризме и профессиях будущего. Кроме того, на выставке можно будет пообщаться с футурологами, фантастами и людьми, чья жизнь связана с космосом.

А 27 марта пройдет викторина, на которой горожане смогут представить, какой могла бы стать столица через несколько десятилетий, и встреча с художником-граффитистом Мишей Most. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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