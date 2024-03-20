Москва онлайн покажет монтаж пешеходного моста, который свяжет остров Балчуг с "Музеоном"

21 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходят работы по строительству пешеходного моста, который в скором времени свяжет остров Балчуг с парком искусств "Музеон". Горожане смогут с Крымской и Якиманской набережных переходить на западную стрелку острова.

54-метровую конструкцию моста массой 235 тонн собрали в Лыткарине Московской области, к месту установки ее доставили по реке на барже.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.