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20 марта, 16:50

События

Москва онлайн покажет монтаж пешеходного моста, который свяжет остров Балчуг с "Музеоном"

21 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходят работы по строительству пешеходного моста, который в скором времени свяжет остров Балчуг с парком искусств "Музеон". Горожане смогут с Крымской и Якиманской набережных переходить на западную стрелку острова.

54-метровую конструкцию моста массой 235 тонн собрали в Лыткарине Московской области, к месту установки ее доставили по реке на барже.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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