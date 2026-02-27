27 февраля, 18:30Город
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится в выходные
В Москве завершается фестиваль "Китайский Новый год", но еще несколько дней есть, чтобы побывать на чайной церемонии, увидеть танцы дракона на Манежной площади и попробовать блюда китайской кухни.
В финальные дни гостям предлагают посмотреть выступление певчего коллектива из Внутренней Монголии, спектакль "Волшебная картина", а также сделать рыбий фонарь или китайский меч. Вместе с фестивалем завершается и проект "Зима в Москве".
