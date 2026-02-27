Форма поиска по сайту

27 февраля, 18:30

Город

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится в выходные

Видимость на дорогах Москвы может ухудшиться из-за тумана

Сугробы в Москве уменьшились почти на 20 сантиметров за 3 дня

Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве вечером 2 марта

Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву!"

Собянин дал старт строительству пешеходного моста на Болотной набережной

Ночные заморозки вернутся в столицу только в середине недели

Бывший российский сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Собянин: оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22%

"Новости дня": четыре детских сада построят в Филимонковском районе

В Москве завершается фестиваль "Китайский Новый год", но еще несколько дней есть, чтобы побывать на чайной церемонии, увидеть танцы дракона на Манежной площади и попробовать блюда китайской кухни.

В финальные дни гостям предлагают посмотреть выступление певчего коллектива из Внутренней Монголии, спектакль "Волшебная картина", а также сделать рыбий фонарь или китайский меч. Вместе с фестивалем завершается и проект "Зима в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина ФоменкоРумина Кенжалиева

