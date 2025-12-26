Москвичи могут увидеть Кремлевскую елку на новогодних каникулах

Москвичи могут увидеть Кремлевскую елку в новогодние праздники. Она попала в десятку самых высоких новогодних деревьев мира. Длина елки составила 26 метров, а обхват ствола – 64 сантиметра. Дерево привезли в Кремль из Подмосковья.

Первое место в рейтинге высоких елок заняло 57-метровое дерево из Бразилии, второе досталось 35-метровой елке из Испании, а третье – 33-метровому символу праздника из Индонезии.

