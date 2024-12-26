На МНПЗ доставили партию оборудования для завершения модернизации

Московский НПЗ получил финальную партию современного крупногабаритного оборудования для завершающего этапа модернизации.

Оборудование привезли из Волгограда. Колонна из высокопрочной стали весом более 350 тонн проехала 2,5 тысячи километров. Сталь покрыта жаропрочным покрытием, защищающим от коррозии. Такая обработка гарантирует надежную работу в течение всего срока службы.

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