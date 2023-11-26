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26 ноября, 09:30

Город

Билеты на Московскую канатную дорогу в День матери будут продавать со скидкой 50%

Билеты на Московскую канатную дорогу в День матери будут продавать со скидкой 50%

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Билеты на Московскую канатную дорогу в День матери будут продаваться со скидкой 50%. Такую акцию устраивают в четь пятилетия аттракциона.

Для пассажиров, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой МКД и вовсе сделают бесплатный проезд. Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и "Лужники", перешла на зимнее расписание. В воскресенье прокатиться над Москвой-рекой можно с 10:00 до 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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