Билеты на Московскую канатную дорогу в День матери будут продавать со скидкой 50%

Билеты на Московскую канатную дорогу в День матери будут продаваться со скидкой 50%. Такую акцию устраивают в четь пятилетия аттракциона.

Для пассажиров, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой МКД и вовсе сделают бесплатный проезд. Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и "Лужники", перешла на зимнее расписание. В воскресенье прокатиться над Москвой-рекой можно с 10:00 до 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.