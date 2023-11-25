Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:15

Город

Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизится на 50%

Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизится на 50%

Пять новых поликлиник построят в ТиНАО к 2027 году – Собянин

"Сити": москвичам рассказали о выставках в городе

Гастрофестиваль проходит на выставке "Россия" на ВДНХ 25 ноября

Около 160 площадок с искусственным льдом подготовили в Москве

Пути модернизировали в столичном метрополитене

В Москве ликвидируют последствия снегопада

Новости часа: столичный Центр диагностики и телемедицины получил нацпремию

День Свердловской области проходит на выставке "Россия" на ВДНХ

В Москве проходит молодежный форум "Наследие"

Стоимость проезда на Московской канатной дороге 26 ноября снизится на 50%. Скидку сделали в честь ее пятилетия, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Уточняется, что все пассажиры, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой МКД, смогут проехать бесплатно.

Московская канатная дорога соединяет Лужники и Воробьевы горы. За время работы она стала новым туристическим центром, ее посетили уже больше шести миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика