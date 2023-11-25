Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизится на 50%

Стоимость проезда на Московской канатной дороге 26 ноября снизится на 50%. Скидку сделали в честь ее пятилетия, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Уточняется, что все пассажиры, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой МКД, смогут проехать бесплатно.

Московская канатная дорога соединяет Лужники и Воробьевы горы. За время работы она стала новым туристическим центром, ее посетили уже больше шести миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.