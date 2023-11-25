Выставка об архитекторе Алексее Щусеве откроется в Центре Гиляровского 30 ноября

Выставка "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности" откроется 30 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы.

В экспозиции есть конкурсные эскизы зданий Государственной библиотеки имени В.И. Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), а также химического института. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.