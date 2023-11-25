Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:30

Город

Выставка об архитекторе Алексее Щусеве откроется в Центре Гиляровского 30 ноября

Выставка об архитекторе Алексее Щусеве откроется в Центре Гиляровского 30 ноября

Еще четыре выделенные полосы для городского транспорта откроют в Москве с 16 декабря

В столичном метро модернизировали пути

День Свердловской области проходит на выставке "Россия" на ВДНХ

В Москве ликвидируют последствия снегопада

Новости часа: объем производства на московских предприятиях вырос на 15%

Катки открылись в Москве

Новости часа: столичный Центр диагностики и телемедицины получил нацпремию

Гастрофестиваль и концерты пройдут на выставке "Россия" 25 ноября

Более 80 семей расселили по программе реновации из дома на Артековской улице

Выставка "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности" откроется 30 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы.

В экспозиции есть конкурсные эскизы зданий Государственной библиотеки имени В.И. Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), а также химического института. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика