Попов предложил не допускать недобросовестные компании к строительным работам в Москве

Преподаватели и студенты МГУ забили тревогу. Они шокированы ремонтом, который проходит в университете. По словам очевидцев, подрядчики уже уничтожили главные аудитории университета. Сейчас активисты требуют остановить все работы. Привлекают к делу Москомнаследие, придают происходящее огласке.

Это уже не первый случай в Москве, когда реставрации совсем не рады. Журналист Евгений Попов предложил составить "черный список" компаний, которые допускали большое количество нарушений при реставрации, и запретить им работать с памятниками архитектуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.