В культурном центре "Москвич" прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества

В культурном центре "Москвич" прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В зале собрались военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов.

В фойе гостей встретил духовой военный оркестр. На сцене выступили ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и русский народный хор имени Пятницкого.

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