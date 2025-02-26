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26 февраля, 17:30

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В культурном центре "Москвич" прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества

В культурном центре "Москвич" прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества

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В культурном центре "Москвич" прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В зале собрались военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов.

В фойе гостей встретил духовой военный оркестр. На сцене выступили ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и русский народный хор имени Пятницкого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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