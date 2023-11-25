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25 ноября, 17:45

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День Свердловской области прошел на выставке "Россия"

День Свердловской области прошел на выставке "Россия"

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День Свердловской области 25 ноября провели на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Гости смогли попробовать блюда уральской кухни, послушать концерт и выиграть призы.

Сотрудник стенда Свердловской области Илона Грушецкая рассказала, что у них были представлены одни из самых значительных объектов и достояний региона. Посетители смогли прикоснуться к сплаву раскаленного металла и виртуально отправить свой слепой руки на аллею славы, а потом скачать изображение по QR-коду.

Какие еще мероприятия проходили в этот день на выставке – в эфире телеканала Москва 24.

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