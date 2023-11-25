Модернизацию путей провели в московском метро

Модернизацию путей провели в столичном метрополитене, благодаря чему уменьшилось количество шума. Деревянные шпалы на современные виброгасящие блоки поменяли уже на сотне станций. Также изменения коснулись "Арбатской" Филевской линии, "Дмитровской", "Кожуховской" и других станций.

По словам, советника заммэра по вопросам транспорта, замначальника Московского метрополитена Юлии Темниковой, виброгасящие блоки снижают влияние вибраций на конструкцию тоннелей, а также уменьшают шум от поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.