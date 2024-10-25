Пятая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 29 октября по 2 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Пятая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 29 ноября по 2 декабря в павильонах № 55 и № 57 на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Зимний скоростной режим вводится на отдельных участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 28 октября 2024 года по 13 апреля 2025 года.

Пассажиры АО "Мострансавто" оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры более 2,2 тысячи личных вещей с января 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.