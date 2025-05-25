Экстрим-парк под открытым небом откроют в "Лужниках"

Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом появится в "Лужниках". Это будет уникальная площадка для райдеров всех уровней и возрастов.

На территории Южного спортивного центра разместят площадки для паркура и воркаута, детскую тренировочную зону, парки с поролоновой ямой и резиновым фанбоксом и другие зоны. Все лето там будут проходить соревнования, открытые тренировки и чемпионаты по велоспорту, воркауту, а также самокатному и роллер-спорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.