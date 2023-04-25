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25 апреля, 19:45

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В "Сколтехе" открылась экспозиция "Виртуальная реальность Колмогоров"

В "Сколтехе" открылась экспозиция "Виртуальная реальность Колмогоров"

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В "Сколтехе" начала работать экспозиция "Виртуальная реальность Колмогоров", посвященная выдающемуся математику. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения ученого Андрея Колмогорова – одного из основоположников современной теории вероятностей.

Зрителям предлагают пройти виртуальный тур по легендарной даче ученого в подмосковной Комаровке. Это место было знаменитым среди ученых математиков.

Также авторы экспозиции Сколтех в партнерстве с Математическим институтом имени Стеклова РАН по архивам воссоздали родословную математика. Все собранные и представленные цифровые материалы будут адаптированы к просмотру с мобильных устройств. Доступ к ним будет открыт из любой точки мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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