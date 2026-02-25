Футбольное поле с подогревом откроется в Екатерининском парке

Футбольное поле с подогревом появится в Екатерининском парке после благоустройства. Оно получит профессиональное покрытие и будет работать круглый год. Это один из элементов масштабного преображения одного из старейших усадебных парков столицы, расположенного в Мещанском районе.

Южная историческая зона вокруг Большого Екатерининского пруда и Екатерининского института сохранит регулярную усадебную планировку. Специалисты восстановят утраченные элементы планировочных композиций и создадут комфортное общественное пространство.

