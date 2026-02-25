Форма поиска по сайту

25 февраля, 14:15

Город

Футбольное поле с подогревом откроется в Екатерининском парке

Собянин рассказал, как будет меняться столичное метро в ближайшие годы

Февраль 2026 года признан самым снежным за всю историю метеонаблюдений в Москве

Москвичи и туристы могут посетить фестиваль китайской кухни в честь Нового года

Фотовыставка телеканала "Моя Планета" открылась на ВДНХ

Московские школьники приняли участие в мастер-классах в дни открытых дверей в колледжах

Более 16 гектаров территории благоустроят в Екатерининском парке

Водохранилища Москвы начали готовить к половодью

Снегопад завершится в Москве в ночь на 26 февраля

Гости фестиваля "Китайский Новый год в Москве" могут попробовать национальные блюда

Футбольное поле с подогревом появится в Екатерининском парке после благоустройства. Оно получит профессиональное покрытие и будет работать круглый год. Это один из элементов масштабного преображения одного из старейших усадебных парков столицы, расположенного в Мещанском районе.

Южная историческая зона вокруг Большого Екатерининского пруда и Екатерининского института сохранит регулярную усадебную планировку. Специалисты восстановят утраченные элементы планировочных композиций и создадут комфортное общественное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидеоАнастасия ТарееваНаталия ШкодаРоман Карлов

закрыть

