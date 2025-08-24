Фестиваль "Вкусы России" завершится 24 августа. Гостей ждет заключительный день гастрономического путешествия по разным регионам страны.

Например, Крым предлагает жареную ставриду, мидии в сливочном соусе и даже крыло морского ската, воронежская кухня готова удивить бургерами из мраморной говядины, стейками и кукурузой на гриле, а смоленская кухня – улитками в пряном красном и пикантном соусах.

