24 августа, 09:45Город
Фестиваль "Вкусы России" завершится 24 августа
Фестиваль "Вкусы России" завершится 24 августа. Гостей ждет заключительный день гастрономического путешествия по разным регионам страны.
Например, Крым предлагает жареную ставриду, мидии в сливочном соусе и даже крыло морского ската, воронежская кухня готова удивить бургерами из мраморной говядины, стейками и кукурузой на гриле, а смоленская кухня – улитками в пряном красном и пикантном соусах.
