24 августа, 09:45

Фестиваль "Вкусы России" завершится 24 августа

Фестиваль "Вкусы России" завершится 24 августа. Гостей ждет заключительный день гастрономического путешествия по разным регионам страны.

Например, Крым предлагает жареную ставриду, мидии в сливочном соусе и даже крыло морского ската, воронежская кухня готова удивить бургерами из мраморной говядины, стейками и кукурузой на гриле, а смоленская кухня – улитками в пряном красном и пикантном соусах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

