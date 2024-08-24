Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 22:30

Город

Колонна ретро-автомобилей проехала по знаковым местам Москвы

Колонна ретро-автомобилей проехала по знаковым местам Москвы

Акция "Ночь кино" началась в Москве

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Телеканал Москва 24 поздравил панду Катюшу с днем рождения

Собянин заявил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Ежегодный музыкальный фестиваль "Солома" проходит в столице

Панда Катюша празднует день рождения

ИИ сгенерировал личную песню каждой паре, поженившейся в Гостином дворе

Фестиваль "Ночь кино" стартовал в Москве

Колонна ретро-автомобилей проехала по знаковым местам столицы. Первой остановкой на маршруте стал Дворец культуры имени Горбунова. Еще несколько локаций в Крылатском и на Осеннем бульваре были посвящены спортивной тематике и Олимпийским играм в Москве. Участники ретро-пробега отметили, что подобные мероприятия важны сразу для нескольких поколений.

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева считает это замечательным фестивалем. По ее мнению, кто-то из участников может вспомнить свое детство, а кто-то – молодость.

Депутат Мосгордумы, доктор медицинских наук Татьяна Батышева добавила, что она "окунулась буквально в шестидесятые". Тема ретро-автомобилей, продолжила она, объединяет всю семью – детей и взрослых.

Еще одна важная тема ретро-пробега – защита города во время Великой Отечественной войны. Участники заехали в Музей обороны Москвы в Тропареве-Никулине. А в районе Ново-Переделкино остановку посвятили творческой и культурной атмосфере 60-х годов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика