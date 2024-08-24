Колонна ретро-автомобилей проехала по знаковым местам Москвы

Колонна ретро-автомобилей проехала по знаковым местам столицы. Первой остановкой на маршруте стал Дворец культуры имени Горбунова. Еще несколько локаций в Крылатском и на Осеннем бульваре были посвящены спортивной тематике и Олимпийским играм в Москве. Участники ретро-пробега отметили, что подобные мероприятия важны сразу для нескольких поколений.

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева считает это замечательным фестивалем. По ее мнению, кто-то из участников может вспомнить свое детство, а кто-то – молодость.

Депутат Мосгордумы, доктор медицинских наук Татьяна Батышева добавила, что она "окунулась буквально в шестидесятые". Тема ретро-автомобилей, продолжила она, объединяет всю семью – детей и взрослых.

Еще одна важная тема ретро-пробега – защита города во время Великой Отечественной войны. Участники заехали в Музей обороны Москвы в Тропареве-Никулине. А в районе Ново-Переделкино остановку посвятили творческой и культурной атмосфере 60-х годов.

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