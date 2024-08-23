В Клубе ветеранов и патриотического воспитания в Нагорном районе открылся народный музей

Фото: Тимофей Мелентьев

В Нагорном районе в стенах Клуба ветеранов и патриотического воспитания открылся народный музей "Патриот". Благодаря жителям Южного округа Москвы за считаные месяцы удалось собрать экспозицию. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

По ее словам, идея создания небольшого музея родилась совсем недавно, когда один из посетителей подарил клубу свой боевой трофей. Затем был объявлен сбор экспонатов.

"В течение нескольких недель жители Южного округа приносили вещи, связанные с событиями на Украине. Так, здесь появился штык-нож образца 1960-х годов. Как пояснили дарители, с таким оружием в 2014 году ходили в атаку донецкие шахтеры. Среди экспонатов можно увидеть раннюю атрибутику ДНР и ЛНР. В то время у республик не было утвержденной символики, поэтому каждое подразделение заказывало себе нашивки по собственным эскизам", – рассказала Ольга Мельникова.

Здесь также представлены элементы формы вражеских войск, образцы отстрелянного боекомплекта и другие предметы, представляющие интерес для посетителей.

"Очень надеюсь, что этот музей станет точкой притяжения для многих москвичей, которые так же, как и мы, испытывают глубокое уважение к нашим защитникам и гордятся подвигами своих земляков. Низкий поклон всем, кто приближает нашу Победу!" – отметила депутат Мосгордумы.

В числе почетных гостей на открытии музея присутствовали координаторы Ассоциации ветеранов СВО Москвы по ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО Андрей Ивченко и Олег Юнин-Пакулов. Оба в 2022 году отправились на фронт добровольцами. Сейчас они помогают участникам СВО, занимаются их социализацией, реабилитацией и поддержкой их семей.

Они отметили, что в стенах музея молодое поколение может общаться не только с участниками СВО, но и с ветеранами Афганской и Чеченской войн. В Клубе ветеранов и патриотического воспитания каждую неделю проходят патриотические мероприятия для представителей всех поколений, а также ведется сбор гуманитарной помощи Курской области и новым территориям.

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