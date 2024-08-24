Мария Воропаева: на западе Москвы прошел ретро-фестиваль, важный для всех поколений

Фото: Сергей Петров

Тысячи жителей приняли участие в ретро-фестивале в Западном округе Москвы. Масштабное мероприятие прошло на пяти площадках разной тематики. Их объединил автопробег, в котором приняли участие "Победы", "Волги", "Чайки" и другие автомобили, выпущенные в СССР в середине прошлого века.

Среди участников ретро-фестиваля: руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева, народный артист России Евгений Герасимов, музыкант и член общественного совета Родион Газманов, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, заслуженный врач РФ, а также руководитель НПЦ детской психоневрологии Татьяна Батышева.



Мария Воропаева назвала ретро-фестиваль, организованный префектурой Западного округа, важным сразу для нескольких поколений. Она подчеркнула, что такие мероприятия способствуют сохранению исторической памяти, дают возможность показать юным посетителям детство их родителей и даже бабушек и дедушек.

"Этот фестиваль позволяет насладиться стилем и эстетикой жизни Москвы и москвичей 60-х годов прошлого века, и это тоже способ сохранения исторической памяти. Прошлое своей страны, своего города надо знать и помнить", – подчеркнула важность ретро-фестиваля Мария Воропаева.



"Автопробег – это не просто парад автомобилей, это большой фестиваль для жителей Западного округа, демонстрирующий важные вехи истории Москвы", – прокомментировала Татьяна Батышева.

Ирина Слуцкая особо отметила площадку в Крылатском, созданную в честь Олимпийских игр, которые прошли в Москве в 1980 году. Известный актер Евгений Герасимов оценил локацию, которую посветили 50-летию выхода на экраны кинокомедии "Кавказская пленница". Там для всех желающих провели мастер-класс по твисту, со сцены исполнялись хиты из советских фильмов, среди посетителей прошел конкурс на лучший костюм в стиле шестидесятых.



Патриотическая атмосфера царила на площадке у Музея обороны Москвы. Жители могли отведать угощения с полевой кухни и мороженое, которое раздавали всем желающим.

"На каждой площадке ретро-фестиваля организаторам удалось создать неповторимую атмосферу. Декорации, музыка, костюмы актеров все вместе складывается в яркую, впечатляющую картинку", – выразил восхищение Родион Газманов.



Завершилось мероприятие выступлением группы "Восток" и лидера группы "Пилигрим" Андрея Ковалева.

Ранее в Нагорном районе в стенах Клуба ветеранов и патриотического воспитания открылся народный музей "Патриот". Благодаря жителям ЮАО удалось собрать экспозицию. По словам депутата МГД Ольги Мельниковой, идея создания небольшого музея родилась совсем недавно, когда один из посетителей подарил клубу свой боевой трофей. Затем был объявлен сбор экспонатов.