Депутат МГД Герасимов предложил добавить цветное изображение флага России в паспорта

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Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов предложил внести изменения в бланки паспортов граждан Российской Федерации, добавив в него цветное изображение триколора. Парламентарий поздравил москвичей с Днем флага России и напомнил о важности этого государственного символа.

"Наш трехцветный флаг – это символ нашего единства, именно с ним мы вместе преодолеваем испытания и достигаем побед. Считаю, его цветное изображение обязательно должно быть в главном документе гражданина России – паспорте", – подчеркнул Герасимов.

Он пояснил, что предлагает добавить в бланк паспорта отдельную страницу, на которой будет размещено цветное изображение триколора. По его мнению, здесь же могут быть выписаны строки гимна России, который также представляет собой государственный символ.

Подобная идея приобретает особую актуальность в настоящее время, когда Россия вынуждена бороться с внешним давлением, а ее спортсменов всячески пытаются лишить возможности выступать под российским флагом, считает Герасимов.

В День российского флага в Москве прошли различные патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы. Например, в ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, а днем горожанам раздавали стикерпаки и ленты-триколоры. Кроме того, возле Музея Победы был развернут самый большой флаг страны площадью более тысячи квадратных метров.

