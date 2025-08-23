Москвичи выберут лучшие пространства проекта "Лето в Москве"

Москвичи выберут лучшие креативные пространства, открытые на бульварах в рамках проекта "Лето в Москве". Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин".

Горожане оценят летние площадки на Гоголевском, Тверском, Страстном, Петровском и Чистопрудном бульварах. Все они отличаются уникальными видами досуга и атмосферой. Например, на Чистопрудном бульваре гости мастер-классов осваивают танцы, а на Петровском – играют в баскетбол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.