Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:45

Город

Москвичи выберут лучшие пространства проекта "Лето в Москве"

Москвичи выберут лучшие пространства проекта "Лето в Москве"

Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве

МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров

Новая платформа появится на Курском вокзале

Дожди ожидаются в Москве 23 августа

Горожан пригласили научиться танцевать в рамках "Лета в Москве"

Более 5 тыс национальных блюд подготовлены для гостей фестиваля "Вкусы России"

Ограничения введут на Лужнецкой набережной из-за полумарафона 24 августа

Ряд улиц в Москве перекроют из-за электрофестиваля до вечера 23 августа

Спектакль "Вишневый сад" прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Москвичи выберут лучшие креативные пространства, открытые на бульварах в рамках проекта "Лето в Москве". Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин".

Горожане оценят летние площадки на Гоголевском, Тверском, Страстном, Петровском и Чистопрудном бульварах. Все они отличаются уникальными видами досуга и атмосферой. Например, на Чистопрудном бульваре гости мастер-классов осваивают танцы, а на Петровском – играют в баскетбол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
