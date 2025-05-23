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Новости

Новости

23 мая, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 мая

"Мой район. Новости": клубнику начали продавать в Дорогомилове

Стартовал IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Пожар произошел в ресторане на проспекте Маршала Жукова в Москве

В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

Москвичи выстроились в очередь на выставку дизайна в "Манеже"

Собянин: международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа

Новости Москвы: более 24 млн поездок совершили со станции Сколково МЦД-1

Синоптики сообщили о наступлении метеорологического лета в Москве

В центре Москвы мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 мая.

В районе Бирюлево Западное на юге Москвы ведутся масштабные работы по обновлению социальной инфраструктуры. На улице Медынской реконструируют поликлинику № 52. Она будет работать по новому московскому стандарту с современной техникой и безбарьерной средой. Также по соседству модернизируют здание школы № 2001 – в нем появятся спортивные залы, медиатека и современные классы.

Разноцветная стена из петуний установили в Столешниковом переулке в рамках фестиваля "Сады и цветы". Цветочные композиции до 7 сентября будут украшать мосты, бульвары, переулки, вход в Московский зоопарк и даже лестницу Российской государственной библиотеки.

Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в субботу, 24 мая, в Москве. В связи с этим в городе частично изменится схема движения транспорта. Некоторые ограничения уже действуют, например, на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста – там нельзя будет проехать до 06:00 25 мая.

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