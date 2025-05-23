Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 мая.

В районе Бирюлево Западное на юге Москвы ведутся масштабные работы по обновлению социальной инфраструктуры. На улице Медынской реконструируют поликлинику № 52. Она будет работать по новому московскому стандарту с современной техникой и безбарьерной средой. Также по соседству модернизируют здание школы № 2001 – в нем появятся спортивные залы, медиатека и современные классы.

Разноцветная стена из петуний установили в Столешниковом переулке в рамках фестиваля "Сады и цветы". Цветочные композиции до 7 сентября будут украшать мосты, бульвары, переулки, вход в Московский зоопарк и даже лестницу Российской государственной библиотеки.

Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в субботу, 24 мая, в Москве. В связи с этим в городе частично изменится схема движения транспорта. Некоторые ограничения уже действуют, например, на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста – там нельзя будет проехать до 06:00 25 мая.