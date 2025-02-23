В Музее Победы прошел концерт "Фанфары Победы – защитникам Отечества-2025!"

В Музее Победы на Поклонной горе состоялся концерт "Фанфары Победы – защитникам Отечества-2025!", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии выступили творческие коллективы детских музыкальных школ и школ искусств столичного региона, включая оркестры духовых инструментов, ансамбли ударных, хоры, вокальные и хореографические коллективы.

Также в рамках события прошла торжественная церемония передачи монет, собранных музеями России. Более тонны монет собрали почти 130 музеев со всей страны, и они будут использованы для создания нового памятника, который разместят около Музея Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.