23 февраля, 16:15Город
На ВДНХ в честь Дня защитника Отечества проходят мастер-классы
23 февраля на ВДНХ проходят масштабные торжества в честь Дня защитника Отечества. Для гостей подготовлена разнообразная программа, включающая блюда полевой кухни, мастер-классы, экскурсии, а также выступления атлетов и флешмоб.
Посетители могут ознакомиться с военными профессиями, узнать о работе инженеров и ученых, а также принять участие в мастер-классах по военной тематике. В этот день на ВДНХ открыты экскурсии, посвященные военной истории страны, а также показаны тематические фильмы.
Дополнительное развлечение – атлеты демонстрируют свою силу в увлекательных выступлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.