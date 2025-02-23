На ВДНХ в честь Дня защитника Отечества проходят мастер-классы

23 февраля на ВДНХ проходят масштабные торжества в честь Дня защитника Отечества. Для гостей подготовлена разнообразная программа, включающая блюда полевой кухни, мастер-классы, экскурсии, а также выступления атлетов и флешмоб.

Посетители могут ознакомиться с военными профессиями, узнать о работе инженеров и ученых, а также принять участие в мастер-классах по военной тематике. В этот день на ВДНХ открыты экскурсии, посвященные военной истории страны, а также показаны тематические фильмы.

Дополнительное развлечение – атлеты демонстрируют свою силу в увлекательных выступлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.