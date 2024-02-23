23 февраля, 12:30Город
Около 150 тыс москвичей посетили ярмарки выходного дня нового формата
В Москве ярмарки выходного дня нового формата посетили почти 150 тысяч человек. За три недели там продали в общей сложности 70 тысяч килограммов продуктов.
Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00 в новых павильонах с отоплением, кондиционерами и вентиляцией. Они расположены по всей столице рядом жилыми домами и станциями метро.
Откуда привозят товары? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.