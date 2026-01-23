Выставка-форум "Уникальная Россия" начала работу в Гостином Дворе

Скульптуры из бересты, конкурс кокошников и ристалище гусляров: в Гостином Дворе открылась выставка-форум "Уникальная Россия". Она будет работать до 6 февраля.

На экспозиции площадью свыше 10 000 квадратных метров представлены работы более 4 000 участников практически из всех регионов России. Посетителей ждут творения художников, скульпторов, керамистов, кузнецов, кожевников, ювелиров и многих других мастеров. Большинство работ можно не только увидеть, но и приобрести.

В рамках выставки-форума запланировано свыше сотни различных мероприятий. Среди них – первый общероссийский конкурс создателей кокошников "Коруна" и финал первого всероссийского конкурса шляпного искусства. Также впервые пройдет состязание лучших гусляров страны.

О том, каким историческим и культурным богатством "Уникальная Россия" может удивить гостей, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.