23 января, 21:20

События

Выставка-форум "Уникальная Россия" начала работу в Гостином Дворе

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках до 30 минут

Москву будут непрерывно убирать и расчищать от снега

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Вылет 17 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

Работа катков, лыжных трасс и тюбинговых горок продолжится в рамках "Зимы в Москве"

Жителям столицы рассказали о конкурсе лучших товаров "Московское качество"

Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

Скульптуры из бересты, конкурс кокошников и ристалище гусляров: в Гостином Дворе открылась выставка-форум "Уникальная Россия". Она будет работать до 6 февраля.

На экспозиции площадью свыше 10 000 квадратных метров представлены работы более 4 000 участников практически из всех регионов России. Посетителей ждут творения художников, скульпторов, керамистов, кузнецов, кожевников, ювелиров и многих других мастеров. Большинство работ можно не только увидеть, но и приобрести.

В рамках выставки-форума запланировано свыше сотни различных мероприятий. Среди них – первый общероссийский конкурс создателей кокошников "Коруна" и финал первого всероссийского конкурса шляпного искусства. Также впервые пройдет состязание лучших гусляров страны.

О том, каким историческим и культурным богатством "Уникальная Россия" может удивить гостей, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

