Ледовые шоу и развлечения пройдут в выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

В выходные москвичей и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". На главных катках города проходят сказочные ледовые шоу от известных фигуристов, включая "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежку".

Как сообщила представитель оргкомитета "Московских сезонов" Елена Любимова, с 23 по 25 января яркие постановки можно увидеть как в центре города, так и в округах. Например, на Площади Революции показывают ледовое шоу, в Теплом Стане – "Лебединое озеро".

Полное расписание доступно на сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.