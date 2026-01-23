Форма поиска по сайту

23 января, 12:30

Город

Ледовые шоу и развлечения пройдут в выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

Аварийные бригады вышли на дежурство в Москве из-за аномальных холодов

Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

В Москве начали искать второго участника перестрелки на Ярославском шоссе

Ночная температура воздуха может опуститься до минус 28 градусов в Москве

"Новости дня": в "Большом Сити" построят около 25 километров новых дорог

Пик морозов в Москве придется на 24 января

Транспортный хаб "Курская" в Москве преобразился после масштабной модернизации

В "Лужниках" открыли новый причал для электросудов в рамках развития речного транспорта

В выходные москвичей и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". На главных катках города проходят сказочные ледовые шоу от известных фигуристов, включая "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежку".

Как сообщила представитель оргкомитета "Московских сезонов" Елена Любимова, с 23 по 25 января яркие постановки можно увидеть как в центре города, так и в округах. Например, на Площади Революции показывают ледовое шоу, в Теплом Стане – "Лебединое озеро".

Полное расписание доступно на сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

