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Новое пространство "Депо. Три вокзала" открылось в Москве

Новое пространство "Депо. Три вокзала" открылось в Москве

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Блюда 15 кухонь мира теперь можно попробовать в одном месте в центре столицы. Так, на Новорязанской улице открыли "Депо. Три вокзала".

Новая площадка включает в себя бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech. Также там появился постоянный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы. Еще там есть базар, на котором можно приобрести свежие фрукты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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