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Новости

22 октября, 22:15

Экономика

Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

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В Москве начали производить военную экипировку

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Столичные текстильные предприятия начали шить военную экипировку

Столичные предприятия, которые раньше изготавливали спецодежду, начали шить военную экипировку. Москва одной из первых наладила производство товаров двойного назначения в целях поддержки российских военнослужащих.

Ранее Валентина Матвиенко поручила разобраться в причинах резкого роста цен на бронежилеты и каски. Стоимость амуниции растет, несмотря на то, что дефицита с обмундированием нет. Подробнее о причинах этого – в эфире телеканала Москва 24.

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