Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

Столичные предприятия, которые раньше изготавливали спецодежду, начали шить военную экипировку. Москва одной из первых наладила производство товаров двойного назначения в целях поддержки российских военнослужащих.

Ранее Валентина Матвиенко поручила разобраться в причинах резкого роста цен на бронежилеты и каски. Стоимость амуниции растет, несмотря на то, что дефицита с обмундированием нет. Подробнее о причинах этого – в эфире телеканала Москва 24.

