Более 3 тыс человек выстроились в "живую" карту России на Поклонной горе в День флага

22 августа в РФ отмечают День флага – в программе десятки шоу, концертов, показов и экскурсий. Эффектнее всего празднуют на Поклонной горе. Там уже с утра провели впечатляющие флешмобы.

Перед Музеем Победы волонтеры развернули живой флаг. Он был собран из 90 кусочков, привезенных из разных регионов страны.

Более трех тысяч человек выстроились в "живую" карту России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.