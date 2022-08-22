Более 200 млн услуг предоставили столичные офисы "Мои документы" за 11 лет

22 августа столичным центрам "Мои документы" исполнилось 11 лет. За это время там оказали клиентам более 200 миллионов государственных услуг.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, центры открыты для каждого района столицы, а число специалистов уже свыше 11 тысяч. Сейчас "Мои Документы" предоставляют более 280 государственных услуг. Самые популярные – информация жилищного учета, регистрационный учет граждан России и оформление социальной карты.

А во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ теперь можно сделать электронные дубликаты документов. В этих же офисах можно пройти идентификацию личности для оформления карты болельщика.

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