09:45Город
Более 100 тыс цветов и растений украсили столицу в рамках фестиваля "Цветочный джем"
Более 100 тысяч цветов и растений украсили столицу в рамках фестиваля "Цветочный джем". Дизайнерские сады с арками и ротондами обустроены на разных площадках города.
Возле ЦУМа присутствует композиция из водных растений, кувшинок и тростника. Цветами украсили и Арбат, Биржевую площадь и пространство перед входом в ТАСС. Впервые ландшафтный сад разбили возле памятника Олегу Табакову на Садовом кольце. Полюбоваться цветочным великолепием можно будет до середины сентября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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