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Более 100 тыс цветов и растений украсили столицу в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Более 100 тыс цветов и растений украсили столицу в рамках фестиваля "Цветочный джем"

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Более 100 тысяч цветов и растений украсили столицу в рамках фестиваля "Цветочный джем". Дизайнерские сады с арками и ротондами обустроены на разных площадках города.

Возле ЦУМа присутствует композиция из водных растений, кувшинок и тростника. Цветами украсили и Арбат, Биржевую площадь и пространство перед входом в ТАСС. Впервые ландшафтный сад разбили возле памятника Олегу Табакову на Садовом кольце. Полюбоваться цветочным великолепием можно будет до середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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