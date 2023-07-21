РФ не получала от США письма о начале переговоров по контролю над вооружениями – Рябков

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Россия не получала от США предложений по началу переговоров о контроле над вооружениями. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, нон-пейпер или нота, или личное письмо – нет, не поступало", – цитирует его ТАСС.

При этом, как пояснил Рябков, в ведомстве изучили заявление по теме, сделанное помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Россия, по его словам, сейчас не готова вести диалог на основе, предложенной американской стороне, поскольку США упускают ключевые моменты.

Ранее Рябков заявил, что РФ может вернуться к выполнению условий в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Вашингтон перестанет следовать враждебному курсу в отношении Москвы. Дипломат отметил, что к этому Вашингтон придет еще не скоро, однако он уверен, что такое время настанет, когда американцы смогут признать свои политические ошибки.



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