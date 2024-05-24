Президент Чехии Павел получил травму при поездке на мотоцикле

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Президент Чехии Петр Павел получил травму во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию чешского лидера.

Уточняются, что Павел не получил серьезных ранений, однако ему все равно потребуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале.

Как сообщили в пресс-службе чешской полиции, президент пострадал на одной из спортивных площадок для мотоциклистов. В связи с этим инцидент не расследуется как ДТП.

Ранее Петр Павел призывал прекратить боевые действия на Украине. Он также считает необходимым как можно скорее начать переговоры о послевоенном устройстве. Помимо этого, Павел назвал наивными ожидания Украины о возвращении территорий, которые заняла Россия.

До этого чешский президент заявлял, что в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа он может заключить соглашение с Владимиром Путиным, которое не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.