Пешеходная навигация и новые экотропы появятся в столичном парке "Яуза"

Пешеходная навигация и новые экотропы появятся в этом сезоне в парке "Яуза". Сезонное обновление уже началось, а программа расписана на несколько лет вперед.

Работа будет достаточно сложная. Дело в том, что в парке есть растения занесенные в Красную книгу, но в погоне за удобством для посетителей нарушить флору нельзя.

Есть ли выход в этой ситуации? И какие еще обновления ждут посетителей весной? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.