Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 14:15

События

Москвичам показали, как в городе устраняют последствия рекордных снегопадов

Москвичам показали, как в городе устраняют последствия рекордных снегопадов

Новые терминалы для продажи билетов начали устанавливать в метро Москвы

"Новости дня": сложная ситуация сложилась на дорогах Москвы из-за снегопада

Цифра дня: 11 миллиметров

"Москва – столица спорта": лыжные соревнования Topski Family прошли в "Лужниках"

В ЦОДД рассказали об ухудшении видимости на дорогах в Москве 27 января

Около 20% месячной нормы осадков выпало в ночь на 27 января в Москве

Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

Обувь для космоса производят в технопарках Москвы

Собянин: 89% москвичей от 5 до 18 лет занимаются в кружках и секциях города

Намело сугробы белые: ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева переквалифицировались в работниц коммунальных служб – чтобы узнать, как устраняют последствия рекордных снегопадов, которые принес в столицу циклон "Фрэнсис".

Каких столичных специалистов радуют большие сугробы? Сколько снега могут убрать московские коммунальщики за рабочую смену? С помощью какого оборудования лучше всего сбивать сосульки с крыш? Как устроены снегоплавильные пункты? О самых главных этапах ликвидации последствий стихии – в эфире Москвы онлайн.

Читайте также
городпогодавидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика