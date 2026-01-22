Москвичам показали, как в городе устраняют последствия рекордных снегопадов

Намело сугробы белые: ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева переквалифицировались в работниц коммунальных служб – чтобы узнать, как устраняют последствия рекордных снегопадов, которые принес в столицу циклон "Фрэнсис".

Каких столичных специалистов радуют большие сугробы? Сколько снега могут убрать московские коммунальщики за рабочую смену? С помощью какого оборудования лучше всего сбивать сосульки с крыш? Как устроены снегоплавильные пункты? О самых главных этапах ликвидации последствий стихии – в эфире Москвы онлайн.