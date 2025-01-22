Москвичам напомнили о правилах утилизации новогодних елок

За неправильно выброшенную новогоднюю елку можно получить штраф – об этом напомнили в Госдуме. Живую ель нельзя выбрасывать в обычный контейнер, так как она считается крупногабаритным мусором. Чтобы избежать штрафов, которые могут достигать 6 000 рублей, дерево нужно распилить на части, каждая из которых не должна превышать 50 сантиметров.

Также можно сдать елку на переработку в рамках акции "Елочный круговорот". В этом году в Москве открыто 165 пунктов приема, где принимают все виды хвойных деревьев.

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