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21 октября, 09:00

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"Актуальный репортаж": в Москве выставили на продажу квартиру площадью 8 кв м

"Актуальный репортаж": в Москве выставили на продажу квартиру площадью 8 кв м

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В Москве выставили на продажу квартиру площадью 8 квадратных метров за 12 миллионов рублей с учетом скидки. Микростудия находится в одной из башен "Москвы-Сити". За неделю продажи студия выросла в цене почти на 4,5 миллиона рублей.

По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Зайганова, в продаваемых апартаментах человек вряд ли сможет зарегистрироваться, так как по нормам должно быть больше 8 квадратных метров. Обычно такую площадь занимает балкон, сказал эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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