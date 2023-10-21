"Актуальный репортаж": в Москве выставили на продажу квартиру площадью 8 кв м

В Москве выставили на продажу квартиру площадью 8 квадратных метров за 12 миллионов рублей с учетом скидки. Микростудия находится в одной из башен "Москвы-Сити". За неделю продажи студия выросла в цене почти на 4,5 миллиона рублей.

По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Зайганова, в продаваемых апартаментах человек вряд ли сможет зарегистрироваться, так как по нормам должно быть больше 8 квадратных метров. Обычно такую площадь занимает балкон, сказал эксперт.

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