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09 октября, 08:00

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Реставрацию потолочной живописи в павильоне № 59 "Зерно" закончили на ВДНХ

Реставрацию потолочной живописи в павильоне № 59 "Зерно" закончили на ВДНХ

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На ВДНХ специалисты завершили реставрацию потолочной живописи в павильоне № 59 "Зерно". Росписи очистили от старой краски и штукатурки, удалили с поверхности грязь, заделали трещины и восстановили утраченные фрагменты.

Роспись создает иллюзию отсутствия потолка и зрительно увеличивает пространство. Павильон "Зерно" был построен в 1939 году в стиле сталинского ампира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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