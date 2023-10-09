Реставрацию потолочной живописи в павильоне № 59 "Зерно" закончили на ВДНХ

На ВДНХ специалисты завершили реставрацию потолочной живописи в павильоне № 59 "Зерно". Росписи очистили от старой краски и штукатурки, удалили с поверхности грязь, заделали трещины и восстановили утраченные фрагменты.

Роспись создает иллюзию отсутствия потолка и зрительно увеличивает пространство. Павильон "Зерно" был построен в 1939 году в стиле сталинского ампира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.