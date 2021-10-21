Павильон для реставрации начали устанавливать над памятником Минину и Пожарскому

На Красной площади над памятником Минину и Пожарскому начали устанавливать павильон для реставрации. Полностью он будет готов к концу ноября.

Отапливаемый павильон сделают из специальных панелей, а внутри установят инженерное оборудование. Также смонтируют подъемный кран, с помощью которого скульптурную группу весом 18 тонн поднимут и перенесут на реставрационный стол.

Памятник Минину и Пожарскому основательно приведут в порядок впервые за 200 лет. Учитывая его возраст и состояние, специалисты приняли решение провести реставрацию прямо на Красной площади без переноса монумента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.