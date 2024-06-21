Международный день йоги отметят в музее-заподведнике "Коломенское"

21 июня в мире отмечают международный день йоги. В связи с этим в музее-заповеднике "Коломенское" 23 июня пройдут бесплатные тематические мероприятия. Так, в 09:00 там начался концерт под открытым небом, на котором музыканты исполнят расслабляющую музыку.



После этого гостям расскажут, как правильно медитировать и научат выполнять различные позы из йоги и дыхательные упражнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

