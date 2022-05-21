Экспозиции, посвященные современным биотехнологиям, открылись на ВДНХ. Выставки разместились в отреставрированных павильонах.

В начале осмотра посетители попадают в специальный темный коридор. Его задача – рассказать о самых серьезных вызовах человечеству. Большая часть их касается биологических вопросов.

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