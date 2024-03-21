Очистные сооружения начали реконструировать в столице

Очистные сооружения стали реконструировать в Москве. С появлением двух новых округов нужно было увеличить мощности и скорость подачи воды, при этом в городе начали менять и сами системы очистки. Они становятся автоматическими и позволяют проводить очистку без запаха.

Как отметили специалисты, оборудование обслуживать просто, так как оно на 80% состоит из техники отечественного производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.