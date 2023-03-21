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Дорожные службы Москвы начали готовиться к весеннему ремонту дорожного покрытия

Дорожные службы Москвы начали готовиться к весеннему ремонту дорожного покрытия

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Дорожные службы Москвы начали готовиться к весеннему ремонту дорожного покрытия, которое будут приводить в порядок после зимы. Материалы для асфальтового полотна производят на заводах, принадлежащих городу. Там уже все готово для начала весеннего ремонтного сезона.

Специалисты отмечают уникальные производственные мощности установок по изготовлению асфальтовых смесей. Качество продукции проверяет специальная лаборатория. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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