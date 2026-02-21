Около 400 сотрудников вышли на зачистку снега в Нагатинском Затоне

Сугробы в Москве превышают 70 сантиметров в высоту, сообщают синоптики. Заместитель директора ГБУ "Жилищник района Нагатинский Затон" Александр Александров рассказал, что около 400 сотрудников выходят на зачистку снега при обильном снегопаде.

В первую очередь зачищают входные группы, остановки и пешеходные переходы. Затем убирают тротуары и проезжую часть. Снег сметают в лотковую часть механизированно, после чего перебрасывают на газон или вывозят снегопогрузчиками на снегосплавные пункты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.