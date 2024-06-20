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20 июня, 00:00

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Профилактику Вечного огня провели в преддверии Дня памяти и скорби в Москве

Профилактику Вечного огня провели в преддверии Дня памяти и скорби в Москве

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Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в преддверии Дня памяти и скорби – годовщины начала Великой Отечественной войны. Пламя в центре бронзовой пятиконечной звезды у стен Кремля пылает уже 57 лет. С самого первого дня обеспечением сохранности Вечного огня занимаются сотрудники Мосгаза.

Для профилактики специалисты перенесли пламя на временную горелку и проверили каждый из трех запальников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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