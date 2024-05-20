Еще три площадки включили в проект "Новые адреса счастья"

Проект "Новые адреса счастья" набирает популярность: на данный момент необычные места для свадьбы выбирает каждая десятая пара в Москве. В 2024 году список пополнился еще тремя площадками – это библиотека-читальня имени А. С. Пушкина в ЦАО, лофт в ВАО, усадьба Зубовых.

Для молодоженов доступны десятки необычных локаций, среди них – канатная дорога, башни "Москва-Сити" и футбольное поле стадиона "Спартак". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

