Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 07:15

Город

Еще три площадки включили в проект "Новые адреса счастья"

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Проект "Новые адреса счастья" набирает популярность: на данный момент необычные места для свадьбы выбирает каждая десятая пара в Москве. В 2024 году список пополнился еще тремя площадками – это библиотека-читальня имени А. С. Пушкина в ЦАО, лофт в ВАО, усадьба Зубовых.

Для молодоженов доступны десятки необычных локаций, среди них – канатная дорога, башни "Москва-Сити" и футбольное поле стадиона "Спартак". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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