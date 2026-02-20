Социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные выходные

Соцучреждения Москвы изменят график работы во время праздничных выходных. Взрослые поликлиники в субботу, 21 февраля, будут работать с 09:00 до 18:00. А 22 и 23 февраля – только до 16:00.

Травматологические отделения будут открыты каждый день согласно утвержденным графикам: с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Центры госуслуг "Мои документы" закроются только в сам День защитника Отечества. Уже 24 февраля они вернутся к обычному графику.

Экстренные службы и телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.