График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 17:30

Город

Социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные выходные

Снежная погода сохранится в Москве еще 5 дней

Хостел могут открыть в подвале жилого дома в Докучаевом переулке

Праздничного салюта на 23 февраля в Москве не будет

"Новости дня": встреча "Герои непокоренного Донбасса" прошла на ВДНХ к 23 февраля

Маркет локальных брендов открылся на Тверской площади в честь Масленицы

Сугробы в Москве достигли 80 сантиметров

ДТП произошло в центре Москвы на 2-й Брестской улице

Заторы на дорогах Москвы достигли 5 баллов

Москвичи выступили против строительства хостела в подвале дома в Докучаевом переулке

Соцучреждения Москвы изменят график работы во время праздничных выходных. Взрослые поликлиники в субботу, 21 февраля, будут работать с 09:00 до 18:00. А 22 и 23 февраля – только до 16:00.

Травматологические отделения будут открыты каждый день согласно утвержденным графикам: с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Центры госуслуг "Мои документы" закроются только в сам День защитника Отечества. Уже 24 февраля они вернутся к обычному графику.

Экстренные службы и телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

