Все социальные объекты Москвы подключат к теплу до 20 сентября – МОЭК

Все социальные объекты Москвы подключат к теплу до 20 сентября. Об этом заявили в МОЭК. В столице уже отапливается уже около половины жилых домов – это больше 15 с половиной тысяч многоэтажек.

Коммунальные службы продолжили пуско-наладочные работы. Куда нужно обратиться, если в квартире все еще холодно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.